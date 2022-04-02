Комфортная жизнь в представлении северодвинского центра "За Дело"

В Центре поддержки и защиты граждан «За Дело» состоялся брифинг по теме «Удобная и комфортная жизнь». Участниками беседы стали члены рабочей группы Центра: заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска Любовь Кривощёкова и руководитель управляющей организации СМУП «ПЖКО «Ягры» Татьяна Салабаева.
Любовь Кривощёкова рассказала, что раньше была возможность выполнять благоустройство дворов по муниципальной программе; теперь средства из местного бюджета не могут идти на то, что принадлежит не городу, а собственникам квартир в многоквартирных домах.
— Мы можем благоустраивать территории общего пользования, — рассказала Любовь Кривощёкова. — Внутри кварталов есть такие участки. Например, около дома 32 на улице Воронина — здесь мы третий год работаем совместно с депутатом Андреем Горбуновым; начали с качелей, а в этом году там будет установлена целая современная спортплощадка.
Хорошая новость: средства дорожного фонда Архангельской области с добавлением городских денег можно тратить на асфальтирование внутриквартальных проездов. Такая работа ведется уже более 10 лет. В прошлом году на эти цели было направлено 45 миллионов рублей, а в текущем — уже 64 миллиона.
В последние три года активизировался ремонт тротуаров. По словам активистов, в первую очередь подрядчики работают над самыми изношенными объектами, особенно нуждающимися в ремонте. В будущем году финансирование этого направления увеличат до 76 миллионов рублей.
— Я читаю, что средств все равно выделяется недостаточно — надо в десять раз больше, — отметила Татьяна Салабаева. — Хотелось бы, чтобы на уровне региона была разработана программа «Безопасные и качественные тротуары», а Северодвинск участвовал бы в ней на условиях софинансирования.
Любовь Кривощёкова добавила, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт проезжей части и тротуара на улице Мира. В следующем году комплексно подойдут к улицам Гагарина и Лесной.
Речь зашла и об участии жителей в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Татьяна Салабаева рассказала, что один из активистов Центра «За Дело» предложил снизить долю участия граждан в софинансировании работ во дворах с 20% до 5%. По ее словам, это хорошая идея.
— В первую очередь это нужно сделать в отношении самых дорогостоящих работ, связанных с асфальтированием, — подчеркнула Татьяна Салабаева. — Конечно, совсем отменять финансовые вложения жителей, желающих стать участниками проекта, нельзя; потратив свои средства, они иначе относятся к новому имуществу, больше берегут его. Но снизить долю можно.
В обсуждении проблем капитального ремонта домов активисты посетовали на то, что региональному оператору не всегда везет с подрядчиками. Но и они, и Фонд капремонта набираются опыта. Сейчас в Северодвинске успешно реализуется программа замены лифтов — это самый дорогой вид работ, и 136 домов уже получили 444 новых лифтов. Отремонтирован 61 фасад, стены 32 домов утеплены панелями «Термолэнд», в 143 домах капитально обновлены крыши. В домах на Яграх заменили все пассажирские лифты.
— Следующим по важности элементом дома является кровля, — подытожила Татьяна Салабаева. — Ее капремонт — тоже дорогостоящая работа. Было бы здорово, если бы и в этом направлении разработали региональную программу с участием бюджетов двух уровней, а не только средств Фонда капитального ремонта.