Оторванные от Большой Земли. Жители НАО молят Президента снизить цены на авиабилеты

Публикуем текст петиции к главе государства, размещенной в паблике социальной сети ВКонтакте:
- В условиях, когда в одну сторону до Москвы стоит слетать за 30 тысяч на человека, а семьей можно вообще разориться, то о каком летнем отпуске можно вообще говорить? Для северян как ни для кого другого важен летний отдых, так как это единственная возможность напитаться дефицитным витамином D. Мы и так живем мало…
А если какая-либо экстренная ситуация (болезнь, похороны), то вообще приходится брать кредиты на билеты. Уму непостижимо в нефтегазовом регионе! Причём в соседнем ЯНАО эту проблему давно решили и организовали специальные тарифы для местных жителей.
Сейчас из Нарьян-Мара:
в Москву от 30 тысяч
в Архангельск от 18 тысяч
Если наша окружная власть не в состоянии решить проблему с дорогущими билетами для северян, то остаётся только вышестоящий - Президент.
Проявите свою гражданскую позицию, как проявили её при отстаивании жизнеспособности округа. Подпишите петицию. Добьёмся лучших условий жизни.
Подпись можно поставить до 05.08.2022 в бюро Ненецкого окружкома: ул. им. В.И. Ленина, д.38, пом. 114 (подъезд со стороны здания Прокуратуры НАО, тел. 4-33-89).