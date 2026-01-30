Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Весенняя простуда: 5 распространенных мифов о гриппе и ОРВИ

С приходом весны многие рассчитывают, что сезон простудных заболеваний наконец миновал. Однако врачи предупреждают: в реальности респираторные инфекции продолжают активно распространяться и в это время года. В разных регионах фиксируются новые случаи гриппа, а также продолжают циркулировать другие вирусы, вызывающие ОРВИ. При этом вокруг «простуды» до сих пор существует немало устойчивых заблуждений. Пора развеять «вирусные» легенды и мифы.

Миф №1. Простуда — это что-то незначительное

На самом деле большинство так называемых простудных заболеваний имеет вирусную природу. По оценкам специалистов, до 98% случаев респираторных инфекций вызываются именно вирусами. Весной могут одновременно циркулировать десятки разных возбудителей. В настоящее время чаще всего выявляют риновирусы, однако фиксируются и случаи гриппа, а также ковида и других сезонных инфекций.

Проблема в том, что вирусы распространяются очень быстро. Уже в первые дни заболевания человек может стать источником инфекции для окружающих — членов семьи, коллег или случайных попутчиков в транспорте. 

Миф №2. Главное — снять симптомы

Насморк, кашель, температура, слабость — большинство респираторных инфекций начинается одинаково. Именно поэтому многие люди ограничиваются средствами, которые лишь временно облегчают состояние.

Однако такие препараты не воздействуют на причину болезни — вирус. Между тем вирусная инфекция может давать осложнения, особенно у людей из группы риска. К ним относятся дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Любой вирус способен стать триггером для обострения уже имеющихся проблем со здоровьем, включая аллергии и бронхиальную астму, поэтому врачи рекомендуют не откладывать лечение и обращаться к специалисту при первых симптомах.

Миф №3. Нужно «поднять иммунитет»

Иммунная система — сложный механизм, одна из функций которого — защита организма от инфекций. В период болезни она уже работает с повышенной нагрузкой. В современных клинических рекомендациях по лечению ОРВИ и гриппа в России и в мире основной акцент делается на препараты, воздействующие непосредственно на вирус. Так, в обновленных в прошлом году рекомендациях Минздрава РФ к средствам первой линии терапии ОРВИ и гриппа отнесены противовирусные препараты прямого действия. В то же время препараты с иммунотропным действием рассматриваются как средства резерва. Подобный подход объясняется тем, что вмешательство в работу иммунной системы может иметь непредсказуемые последствия, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями и у детей младшего возраста.

Миф №4. Важно точно определить вирус

На практике это не всегда возможно. Известно более 200 вирусов, способных вызывать ОРВИ, а их первые симптомы, как уже было отмечено, часто почти не отличаются друг от друга. Поэтому в клинической практике врачи ориентируются не столько на название конкретного возбудителя, сколько на механизм действия препаратов. В таких ситуациях применяются противовирусные средства, способные воздействовать на вирус напрямую и работать против различных респираторных инфекций.

Миф №5. Противовирусные действуют только против одного вируса

Некоторые противовирусные препараты обладают широким спектром активности. К ним, в частности, относится умифеновир, известный в России под торговым названием Арбидол. Его особенность заключается в том, что он воздействует на один из ключевых этапов развития инфекции — проникновение вируса в клетку — и тем самым препятствует его дальнейшему распространению в организме. Как отмечает издание «Комсомольская правда», умифеновир рекомендован Минздравом при лечении гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей, включая пациентов из групп риска. Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области профессор Андрей Продеус отмечает, что умифеновир хорошо изучен: в клинических исследованиях с его участием приняли участие десятки тысяч пациентов. Кроме того, крупный международный метаанализ противовирусных препаратов, опубликованный в журнале JAMA Internal Medicine, подтвердил его благоприятный профиль безопасности и эффективность при гриппе.

Что поможет быстрее справиться с инфекцией

Помимо медикаментозной терапии врачи напоминают о простых мерах, которые помогают организму быстрее восстановиться:

  1. соблюдение постельного режима в период болезни;
  2. достаточное количество жидкости;
  3. регулярное проветривание помещений;
  4. полноценное питание с достаточным содержанием белка и витаминов.

 

24 март 11:53

Главные новости


Время наставников. Депутаты АрхГорДумы за неделю
СССР – страна консервов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (282)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20