Весенняя простуда: 5 распространенных мифов о гриппе и ОРВИ

С приходом весны многие рассчитывают, что сезон простудных заболеваний наконец миновал. Однако врачи предупреждают: в реальности респираторные инфекции продолжают активно распространяться и в это время года. В разных регионах фиксируются новые случаи гриппа, а также продолжают циркулировать другие вирусы, вызывающие ОРВИ. При этом вокруг «простуды» до сих пор существует немало устойчивых заблуждений. Пора развеять «вирусные» легенды и мифы.

Миф №1. Простуда — это что-то незначительное

На самом деле большинство так называемых простудных заболеваний имеет вирусную природу. По оценкам специалистов, до 98% случаев респираторных инфекций вызываются именно вирусами. Весной могут одновременно циркулировать десятки разных возбудителей. В настоящее время чаще всего выявляют риновирусы, однако фиксируются и случаи гриппа, а также ковида и других сезонных инфекций.

Проблема в том, что вирусы распространяются очень быстро. Уже в первые дни заболевания человек может стать источником инфекции для окружающих — членов семьи, коллег или случайных попутчиков в транспорте.

Миф №2. Главное — снять симптомы

Насморк, кашель, температура, слабость — большинство респираторных инфекций начинается одинаково. Именно поэтому многие люди ограничиваются средствами, которые лишь временно облегчают состояние.

Однако такие препараты не воздействуют на причину болезни — вирус. Между тем вирусная инфекция может давать осложнения, особенно у людей из группы риска. К ним относятся дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Любой вирус способен стать триггером для обострения уже имеющихся проблем со здоровьем, включая аллергии и бронхиальную астму, поэтому врачи рекомендуют не откладывать лечение и обращаться к специалисту при первых симптомах.

Миф №3. Нужно «поднять иммунитет»

Иммунная система — сложный механизм, одна из функций которого — защита организма от инфекций. В период болезни она уже работает с повышенной нагрузкой. В современных клинических рекомендациях по лечению ОРВИ и гриппа в России и в мире основной акцент делается на препараты, воздействующие непосредственно на вирус. Так, в обновленных в прошлом году рекомендациях Минздрава РФ к средствам первой линии терапии ОРВИ и гриппа отнесены противовирусные препараты прямого действия. В то же время препараты с иммунотропным действием рассматриваются как средства резерва. Подобный подход объясняется тем, что вмешательство в работу иммунной системы может иметь непредсказуемые последствия, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями и у детей младшего возраста.

Миф №4. Важно точно определить вирус

На практике это не всегда возможно. Известно более 200 вирусов, способных вызывать ОРВИ, а их первые симптомы, как уже было отмечено, часто почти не отличаются друг от друга. Поэтому в клинической практике врачи ориентируются не столько на название конкретного возбудителя, сколько на механизм действия препаратов. В таких ситуациях применяются противовирусные средства, способные воздействовать на вирус напрямую и работать против различных респираторных инфекций.

Миф №5. Противовирусные действуют только против одного вируса

Некоторые противовирусные препараты обладают широким спектром активности. К ним, в частности, относится умифеновир, известный в России под торговым названием Арбидол. Его особенность заключается в том, что он воздействует на один из ключевых этапов развития инфекции — проникновение вируса в клетку — и тем самым препятствует его дальнейшему распространению в организме. Как отмечает издание «Комсомольская правда», умифеновир рекомендован Минздравом при лечении гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей, включая пациентов из групп риска. Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области профессор Андрей Продеус отмечает, что умифеновир хорошо изучен: в клинических исследованиях с его участием приняли участие десятки тысяч пациентов. Кроме того, крупный международный метаанализ противовирусных препаратов, опубликованный в журнале JAMA Internal Medicine, подтвердил его благоприятный профиль безопасности и эффективность при гриппе.

Что поможет быстрее справиться с инфекцией

Помимо медикаментозной терапии врачи напоминают о простых мерах, которые помогают организму быстрее восстановиться: