Взяв недолгую паузу из-за коронавирусной пандемии, «традиционные» респираторные инфекции вновь активно заявили о себе. В последние годы эпидемии ОРВИ приобрели регулярный характер, охватывая в холодный сезон свыше миллиона россиян.

Октябрь — пора заняться профилактикой

Как показывают данные Роспотребнадзора, к концу сентября почти 24 миллиона россиян уже привились от гриппа. Однако многие вспоминают о профилактике слишком поздно — когда вирусная активность уже растёт. Стоит помнить, что кроме гриппа угрозу представляют и другие вирусы, заразиться которыми можно в любое время года. Например, в сентябре Роспотребнадзор зафиксировал значительный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии — число заболевших приблизилось к миллиону человек.

Вирусы разные — защита одна

Как защитить себя от разнообразных инфекций?

Специалисты рекомендуют обратить внимание на противовирусные препараты широкого спектра действия, эффективные не только против вирусов гриппа A и B, но и против аденовирусов, ротавирусов, риновирусов и других возбудителей.

Профессор Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, советует для профилактики и ранней терапии использовать так называемые ингибиторы фузии, к которым относится Арбидол (международное непатентованное название — умифеновир). Его эффективность подтверждена клиническими исследованиями в России, Китае и других странах. Как отмечает издание rambler.ru, применение умифеновира в профилактических целях снижает риск заражения, а терапевтический курс помогает облегчить симптомы, сократить длительность болезни и уменьшить риск осложнений.

Кроме того, противовирусную терапию рекомендуется дополнять симптоматическим лечением — средствами от кашля, насморка, боли в горле и других проявлений. Однако к выбору лекарств нужно подходить ответственно и обязательно консультироваться с врачом.