Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почему мы все еще болеем весной?

Врачи объясняют правила ответственного лечения и профилактики ОРВИ и гриппа

На календаре – середина апреля, а вирусы никак не отступят. Поликлиники по-прежнему полны людей: кто-то только заразился, кто-то не может восстановиться после гриппа и продолжает кашлять и испытывать слабость. Что происходит? Можно ли этого избежать?

ОРВИ - это серьезно

Врачи призывают: пора отказаться от легкомысленного отношения к вирусным инфекциям. Осложнения слишком часты, чтобы надеяться на авось.

Главные правила:

  • Если заболели — останьтесь дома, чтобы не заразить других.
  • Начинайте лечение немедленно, не дожидаясь, когда вирус «разгуляется».

Профессор, д.м.н. Павел Воробьёв напоминает: в случае самостоятельного начала лечения важно выбирать средства с доказанной безопасностью — безрецептурные противовирусные, противокашлевые, жаропонижающие. По его словам, в вопросах собственного здоровья нужно проявить особую ответственность – принимать лекарства строго по инструкции и следить за состоянием. Если температура держится больше пяти дней, можно заподозрить осложнение — часто это сигнал, что подключилась бактериальная инфекция. В этом случае откладывать визит к врачу опасно, предупреждает эксперт.

Что реально тормозит вирус

Существуют препараты, которые не просто снимают симптомы, а действуют на сам вирус. Один из них — Арбидол, давно известный в России и за её пределами. Как пишет издание kp.ru, его действующее вещество умифеновир обладает способностью блокировать проникновение вируса в клетку. Это значит, что инфекция не распространяется дальше и болезнь проходит быстрее. Арбидол разрешён детям с двух лет, используется при гриппе A и B, риновирусах, аденовирусах и даже сезонных коронавирусах. Он включён в официальные протоколы лечения лёгких форм COVID-19, а с 2024 года — ещё и в обновлённые рекомендации ВОЗ по терапии гриппа.

Вирусы меняются — и мы должны быть на шаг впереди

По словам Воробьёва, вирусы не стоят на месте – они учатся обходить барьеры, мутируют, становятся устойчивыми к существующим лекарствам, провоцируют пандемии подобные COVID-19. Поэтому задача медицины — не отставать, проверять старые препараты и разрабатывать новые.

Главный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья профессор Андрей Продеус ссылается на масштабный метаанализ, опубликованный в журнале JAMA Internal Medicine. В нем сравнивается эффективность противовирусных препаратов при лечении лёгкого гриппа. Ключевой критерий — насколько сокращается продолжительность болезни. Результат безрецептурного умифеновира — минус 1,1 день. Сопоставимый эффект у балоксавира, но его нельзя принимать без назначения врача. В анализ также вошли осельтамивир, перамивир, занамивир, амантадин и другие препараты прямого действия.

Два шага, которые нужно делать заранее

Медики уверены: главное — не пускать болезнь на самотёк. Действовать нужно до, а не после:

  1. Профилактика: прививка осенью, маски в общественных местах, минимизация контактов с заболевшими.
  2. Своевременное лечение: температура выше 38, ломота, кашель — сигнал, что пора обращаться к врачу и начинать приём противовирусных средств.
14 апрель 13:26 | : Разное

Главные новости


И о духовном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельск неспортивный. Для инвалидов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (173)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20