Почему мы все еще болеем весной?

Врачи объясняют правила ответственного лечения и профилактики ОРВИ и гриппа

На календаре – середина апреля, а вирусы никак не отступят . Поликлиники по-прежнему полны людей: кто-то только заразился, кто-то не может восстановиться после гриппа и продолжает кашлять и испытывать слабость. Что происходит? Можно ли этого избежать?

ОРВИ - это серьезно

Врачи призывают: пора отказаться от легкомысленного отношения к вирусным инфекциям. Осложнения слишком часты, чтобы надеяться на авось.

Главные правила:

Если заболели — останьтесь дома, чтобы не заразить других.

Начинайте лечение немедленно, не дожидаясь, когда вирус «разгуляется».

Профессор, д.м.н. Павел Воробьёв напоминает: в случае самостоятельного начала лечения важно выбирать средства с доказанной безопасностью — безрецептурные противовирусные, противокашлевые, жаропонижающие. По его словам, в вопросах собственного здоровья нужно проявить особую ответственность – принимать лекарства строго по инструкции и следить за состоянием. Если температура держится больше пяти дней, можно заподозрить осложнение — часто это сигнал, что подключилась бактериальная инфекция. В этом случае откладывать визит к врачу опасно, предупреждает эксперт.

Что реально тормозит вирус

Существуют препараты, которые не просто снимают симптомы, а действуют на сам вирус. Один из них — Арбидол, давно известный в России и за её пределами. Как пишет издание kp . ru , его действующее вещество умифеновир обладает способностью блокировать проникновение вируса в клетку. Это значит, что инфекция не распространяется дальше и болезнь проходит быстрее. Арбидол разрешён детям с двух лет, используется при гриппе A и B, риновирусах, аденовирусах и даже сезонных коронавирусах. Он включён в официальные протоколы лечения лёгких форм COVID-19, а с 2024 года — ещё и в обновлённые рекомендации ВОЗ по терапии гриппа.

Вирусы меняются — и мы должны быть на шаг впереди

По словам Воробьёва, вирусы не стоят на месте – они учатся обходить барьеры, мутируют, становятся устойчивыми к существующим лекарствам, провоцируют пандемии подобные COVID-19. Поэтому задача медицины — не отставать, проверять старые препараты и разрабатывать новые.

Главный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья профессор Андрей Продеус ссылается на масштабный метаанализ, опубликованный в журнале JAMA Internal Medicine. В нем сравнивается эффективность противовирусных препаратов при лечении лёгкого гриппа. Ключевой критерий — насколько сокращается продолжительность болезни. Результат безрецептурного умифеновира — минус 1,1 день. Сопоставимый эффект у балоксавира, но его нельзя принимать без назначения врача. В анализ также вошли осельтамивир, перамивир, занамивир, амантадин и другие препараты прямого действия.

Два шага, которые нужно делать заранее

Медики уверены: главное — не пускать болезнь на самотёк. Действовать нужно до, а не после: