При выборе средства от гриппа опираемся на мнение учёных
Климатически тёплая зима и начало весны послужили благодатной почвой для размножения и распространения вирусов, что подтверждает статистика – в марте каждую неделю вирусы выбивают из колеи свыше 1 млн россиян. Как не попасть в эту «вирусную» статистику?
При первых симптомах или недомогании врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью и начать приём универсального противовирусного средства. По словам главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса, ранний приём таких препаратов существенно снижает остроту и продолжительность заболевания, а также минимизирует риск осложнений. К примеру, умифеновир сокращает продолжительность болезни при нетяжёлых формах гриппа в среднем на 1,1 день, балоксавир – на сутки, осельтамивир – порядка 18 часов. Результаты соответствующего масштабного метаанализа эффективности противовирусных препаратов (охват исследования – 34,5 тысячи человек), опубликованные в Jama Network (журнал Американской медицинской ассоциации), озвучила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.
Как сообщает издание ridus.ru, механизм действия занявшего первое место по скорости сокращения симптомов гриппа умифеновира (действующее вещество Арбидола) заключается в способности напрямую атаковать вирус, лишая его возможности проникнуть в клетку, объяснил профессор Продеус. Неоспоримым преимуществом Арбидола, подчеркивает Елена Малышева, является также тот факт, что это «единственный противовирусный препарат, который продаётся без рецепта», что свидетельствует о его высоком профиле безопасности.
Врачи напоминают, что лучший способ защиты от гриппа – вакцинация. Прививка не только в сотни раз снижает риск заражения, но и в случае болезни помогает избежать тяжёлых осложнений. Этим же целям служат и современные этиотропные (действующие напрямую на вирус) противовирусные средства широкого спектра действия, такие как умифеновир. Соблюдение личной гигиены, проветривание помещений, избегание контактов с заболевшими, мест массового скопления людей и здоровый образ жизни дополнительно снижают вероятность заражения.
Грипп – это серьёзное заболевание, но, зная эффективные методы профилактики и лечения, можно избежать его тяжёлых последствий.