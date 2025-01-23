При выборе средства от гриппа опираемся на мнение учёных

Климатически тёплая зима и начало весны послужили благодатной почвой для размножения и распространения вирусов, что подтверждает статистика – в марте каждую неделю вирусы выбивают из колеи свыше 1 млн россиян. Как не попасть в эту «вирусную» статистику?

Противовирусные препараты – какой выбрать?

При первых симптомах или недомогании врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью и начать приём универсального противовирусного средства. По словам главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса, ранний приём таких препаратов существенно снижает остроту и продолжительность заболевания, а также минимизирует риск осложнений. К примеру, умифеновир сокращает продолжительность болезни при нетяжёлых формах гриппа в среднем на 1,1 день, балоксавир – на сутки, осельтамивир – порядка 18 часов. Результаты соответствующего масштабного метаанализа эффективности противовирусных препаратов (охват исследования – 34,5 тысячи человек), опубликованные в Jama Network (журнал Американской медицинской ассоциации), озвучила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.

Как сообщает издание ridus.ru , механизм действия занявшего первое место по скорости сокращения симптомов гриппа умифеновира (действующее вещество Арбидола) заключается в способности напрямую атаковать вирус, лишая его возможности проникнуть в клетку, объяснил профессор Продеус. Неоспоримым преимуществом Арбидола, подчеркивает Елена Малышева, является также тот факт, что это «единственный противовирусный препарат, который продаётся без рецепта», что свидетельствует о его высоком профиле безопасности.

Наше здоровье в наших руках

Врачи напоминают, что лучший способ защиты от гриппа – вакцинация. Прививка не только в сотни раз снижает риск заражения, но и в случае болезни помогает избежать тяжёлых осложнений. Этим же целям служат и современные этиотропные (действующие напрямую на вирус) противовирусные средства широкого спектра действия, такие как умифеновир. Соблюдение личной гигиены, проветривание помещений, избегание контактов с заболевшими, мест массового скопления людей и здоровый образ жизни дополнительно снижают вероятность заражения.

Грипп – это серьёзное заболевание, но, зная эффективные методы профилактики и лечения, можно избежать его тяжёлых последствий.