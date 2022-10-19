Сотрудники «РВК-Архангельск» прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи

При специфике деятельности предприятия, где многие работы выполняются на высоте и с участием спецтехники, владение навыками оказания первой медпомощи обязательно. С этой целью «РВК-Архангельск» регулярно проводит обучение и практические занятия.
«В этот раз занятия посетили более 80 человек. Для проведения обучения был приглашен квалифицированный преподаватель Учебно-курсового комбината «Жилкомхоза», сотрудник МЧС, специалист медицины катастроф - Ирина Бабасьянц. Ее занятия – это всегда 100-процентная погруженность в предмет, необходимая практика и навыки, - рассказала специалист отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» Виктория Федотова. – Наша компания уже два года сотрудничает с УКК «ЖКХ». Сотрудники водоканала регулярно проходят качественное обучение по промышленной, пожарной и электробезопасности, охране труда при работах на высоте, по оказанию первой медицинской помощи».
Как отметила начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС «РВК-Архангельск» Нина Григорчук, обучение первой помощи – это процесс передачи знаний работнику для того, чтобы в случае возникновения несчастного случая он смог оперативно оказать помощь пострадавшему человеку, для сохранения его жизни и здоровья до прибытия бригады скорой помощи.
«Обучение прошло очень информативно и динамично, в режиме диалога и с реальными примерами из практики – нашей и тренера. Мы разобрали, как действовать в ряде экстренных ситуаций, поняли, что нужно делать в том или ином случае, узнали, какие манипуляции проводить можно и нужно, а какие – нельзя до приезда скорой. Самое главное – ушел страх оказания первой медпомощи, теперь мы, если случится беда, сможем помочь своим коллегам и близким, поддержать их до приезда медиков», - отметила по итогам обучения инженер цеха канализационной сети «РВК-Архангельск Екатерина Петрушова.