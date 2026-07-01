Метальщик страйкбольной гранаты из Северодвинска ответит за поступок в суде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 47-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в ОМВД России по городу Северодвинску поступило заявление от местной жительницы, заподозрившей своего знакомого в хищении из ее квартиры денежных средств и собаки. 3 июля 2026 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли по месту жительства фигуранта вместе с заявительницей. Желая избежать правового разбирательства обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил под ноги представителям власти свето-шумовую гранату и попытался скрыться с места преступления. Противоправные действия обвиняемого пресекли, в результате его действий никто не пострадал.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.