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В Северодвинске хулиган метнул шумовую гранату в полицейских

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Северодвинску Архангельской области задержали ранее неоднократно судимого местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти.

 «В полицию поступило заявление от женщины. Она сообщила, что подозревает своего знакомого в мелком хищении денег и принадлежащей ей собаки. Патрульные прибыли в коммунальную квартиру, где проживал предполагаемый виновник, и опросили его. Мужчина сознался в проступке, однако, узнав о намерении сотрудников его задержать, бросил им под ноги страйкбольную гранату.

 В замкнутом пространстве коридора произошел сильный хлопок, после чего злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Пострадавших нет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ. Ее максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.

 

 

17 июль 17:44 | : Происшествия

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