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Гость из Карелии попил поморской водочки и утонул в озере Лахта

12 июля 2026 года днем во время купания в озере Лахта у деревни Лахта утонул 44-летний житель Республики Карелия. Со слов очевидцев происшествия погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Вчера его тело в водоеме обнаружили водолазы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

Следует избегать нахождения в воде и купания в нетрезвом состоянии, а также в местах с быстрым течением, значительной глубиной. Нередки случаи, когда мелкая и с виду безобидная река в некоторых местах становится глубокой, встречаются ямы и водовороты. 

Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых. Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправданна.

 

14 июль 10:58 | : Происшествия

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