Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подросток из Онеги готовился стать диверсантом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Онеги в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

 По версии следствия, в ноябре 2025 годах несовершеннолетний обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, инициативно заявил о своем желании участвовать в деятельность международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. При помощи аэрозольной краски неоднократно наносил на здания и транспортные средства в городе Онеге символику террористической организации и записал видеообращение с призывом вступить в ее ряды, фиксируя по заданию куратора свои действия на камеру мобильного телефона.

В декабре 2025 года обвиняемый по заданию куратора вместе с несовершеннолетним знакомым договорился за денежное вознаграждение повредить волоконно-оптический кабель линии связи, но их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

 Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 По ходатайству следователя на период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Следственное управление разъясняет, что за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы, а за совершение диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы.

14 июль 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Трудная любовь (роман с училкой)
СССР: выстрел в спину

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (161)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20