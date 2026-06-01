Подросток из Онеги готовился стать диверсантом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Онеги в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ноябре 2025 годах несовершеннолетний обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, инициативно заявил о своем желании участвовать в деятельность международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. При помощи аэрозольной краски неоднократно наносил на здания и транспортные средства в городе Онеге символику террористической организации и записал видеообращение с призывом вступить в ее ряды, фиксируя по заданию куратора свои действия на камеру мобильного телефона.



В декабре 2025 года обвиняемый по заданию куратора вместе с несовершеннолетним знакомым договорился за денежное вознаграждение повредить волоконно-оптический кабель линии связи, но их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

По ходатайству следователя на период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление разъясняет, что за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы, а за совершение диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы.