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Ребенок из Приозерного получит 50 тысяч за укус в лицо

Прокуратурой Верхнетоемского района в ходе проверки установлено, что 14.02.2026 5-летний ребенок катался на горке в пос. Приозерный Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области. 

В тот момент, когда он скатывался с горки, к нему подбежала собака породы лайка, принадлежащая жительнице поселка, и укусила его в лицо. 

Собака бегала рядом с горкой на самовыгуле, бесконтрольно, на ней не было намордника. 

От укуса собаки ребенок испытал физическую боль, ему потребовалась медицинская помощь. В результате укуса собаки ребенку причинен легкий вред здоровью.

В этой связи прокурором Верхнетоемского района в интересах мальчика направлено исковое заявление в суд о компенсации морального вреда.      

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с владельца собаки в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.   

13 июль 14:58 | : Происшествия

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