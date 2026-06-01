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По дороге в Нюхчу в лобовом столкновении с лесовозом погиб водитель УАЗа

29 июня около 14.20 в ОМВД России «Пинежский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Карпогоры – Нюхча» напротив деревни Репище.

По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот» и двигаясь в сторону деревни Нюхча из села Карпогоры, при обгоне попутно двигающегося автомобиля выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с встречным лесовозом Scania. От полученных травм водитель УАЗа скончался на месте, его пассажир – мужчина 1991 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Водитель большегруза не пострадал.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

30 июнь 10:25 | : Происшествия

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