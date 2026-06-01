Не зная брода. В Поморье продолжают тонуть

При проведении водолазных работ в реке Вель у поселке Усть-Шоноша в Вельском районе обнаружено тело 47-летнего мужчины, который утонул 21 июня 2026 года при переходе реки вброд.

В реке Кудьма в городе Северодвинске обнаружено тело 32-летнего местного жителя, который утонул 20 июня 2026 года при купании в водоеме.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествий и причины смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. При этом основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде и купание в состоянии алкогольного опьянения.