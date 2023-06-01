Реки Архангельской области продолжают уносить людские жизни

29 июля 2023 года вечером в реке Вага у деревни Усть- Вага при очевидных обстоятельствах утонула 45-летняя местная жительница. Погибшая зашла в воду, чтобы искупаться, но не справилась с сильным течением. Очевидцы вытащили женщину из воды, но она не подавала признаков жизни.

На следующий день во время рыбалки на реке Северная Двина у деревни Пукшеньга выпал из лодки и утонул 47-летний житель Холмогорского района, который находился без спасательного жилета. Тело из воды не извлечено.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших, которые по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности.