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Еще четыре человека утонули в Архангельской области

Следственными органами проводятся проверки по фактам гибели четырех человек в водоемах Архангельской области.

21 июля 2024 года утром на реке Северная Двина у деревни Косково опрокинулась моторная лодка. Очевидцы вытащили из воды 48-летнего жителя Приморского района, но он не подавал признаков жизни. Погибший находился в лодке без спасательного жилета.

В тот же день во время купания в озере СНТ «Онега» у города Северодвинска утонул 48-летний местный житель, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжаются поиски жителя Архангельска, который 21 июля 2024 года в дневное время скрылся под водой во время купания в реке Юрас возле развилки автодороги в сторону аэропорта Талаги. 

В это же время в пруду на дачном участке в СНТ «Лахтинское» Приморского района водолазами службы спасения обнаружено тело 64-летнего жителя областного центра, который утонул в водоеме накануне вечером.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности, говорится в информационном сообщении регионального Следственного управления.

22 июль 14:51 | : Происшествия

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