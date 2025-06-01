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Жертвы жары. Люди в Поморье продолжают тонуть

31 июля 2025 года при очевидных обстоятельствах при купании в реке Кузнечиха утонул 32-летний житель областного центра. 3 августа 2025 года его тело обнаружено в реке без внешних признаков насильственной смерти. 

2 августа 2025 года днем в реке Устья в Устьянском районе обнаружено тело 52-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, купался в реке в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения. 

Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности.

04 август 11:17 | : Происшествия

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