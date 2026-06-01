Полиция вернула жителю Ленского района дорогую его сердцу газонокосилку

23 июня в отделение МВД России по Ленскому району с сообщением о хищении триммера обратился 47-летний житель села Яренск. По словам мужчины, ручная газонокосилка хранилась в хозяйственной постройке на придомовой территории, последний раз он видел ее неделю назад.

В ходе работы следственно-оперативной группы был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 62-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

По имеющейся информации, злоумышленник постучался в дом к знакомому, однако хозяин, хоть и был дома, не открыл гостю дверь. Решив, что владелец куда-то отлучился, мужчина проник в хозяйственную постройку, взял триммер и скрылся. Похищенное подозреваемый продал прохожему, при этом злоумышленник заверил, что газонокосилка является его собственностью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенный триммер изъят и возвращен владельцу.