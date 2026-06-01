Любовь и кровь. Архангелогородец из ревности убил даму сердца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 21 июня 2026 года в квартире дома на улице Юности в городе Архангельске подозреваемый на почве личной неприязни, вызванной ревностью, причинил ножевые ранения 49-летней сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.