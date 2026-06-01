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Любовь и кровь. Архангелогородец из ревности убил даму сердца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105  УК РФ (убийство).

 По версии следствия, в ночь на 21 июня 2026 года в квартире дома на улице Юности в городе Архангельске подозреваемый на почве личной неприязни, вызванной ревностью, причинил ножевые ранения 49-летней сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

25 июнь 08:52 | : Происшествия

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