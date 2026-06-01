Активистка организации, признанной экстремистской, из Мирного отправится в колонию

Мирнинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 55-летнюю жительницу ЗАТО г. Мирный виновной по ч. 1, 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации, склонение и иное вовлечении лица в ее деятельность, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что осужденная, являясь активным членом организации, признанной экстремистской, в период 2023-2024 г. совершала действия, относящиеся к продолжению деятельности данной организации, в том числе в социальной сети размещала в открытом доступе текстовые, аудио– и видеоматериалы об экстремистской деятельности, склоняла и вовлекала неопределенный круг лиц к вступлению и участию в ее деятельности.

Кроме того, женщина распространила информацию, содержащую негативный характер использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Приговором Мирнинского городского суда осужденной по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.

Лишение свободы постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.