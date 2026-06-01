Житель Поморья изощренно отомстил за смерть отца

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

Установлено, что обвиняемый в ночное время 16 апреля 2026 года после похорон своего отца, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с мужчиной, который, по его мнению, избил отца незадолго до смерти.

Подойдя к жилищу потерпевшего, обвиняемый стал стучать в окна и двери, но поскольку хозяин дома отсутствовал, решил совершить поджог его автомобиля «Volkswagen Polo». С этой целью подложил несколько березовых поленьев к заднему колесу автомобиля и поджег их. Убедившись, что произошло возгорание, с места преступления скрылся.

В результате совершенного преступления автомобиль уничтожен огнем, собственнику причинен ущерб в размере 900 тыс. рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Санкцией ч. 2 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело будет направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.