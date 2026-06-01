С причиной гибельного пожара на ул. Красина в Архангельске разбирается следствие

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 22 июня 2026 года вечером в квартире многоквартирного деревянного дома на улице Красина в городе Архангельске произошло возгорание. Две квартиры полностью уничтожены огнем. Из-за отравления угарным газом погиб один из жильцов дома - 46-летний мужчина. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в соседней квартире рядом с печью, при этом на момент пожара хозяин квартиры отсутствовал в жилище.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.