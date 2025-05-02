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В Новодвинске расследуют причины пожара с ужасными последствиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).

Предварительно установлено, что 30 мая 2025 года ночью в квартире пятиэтажного дома на улице Дмитрова в городе Новодвинске произошло возгорание. В результате пожара погибли две женщины, 2-летняя дочь и десятимесячный сын одной из них. В больницу госпитализирована 18-летняя старшая дочь погибшей женщины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электрооборудования в квартире. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

30 май 08:39 | : Происшествия

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