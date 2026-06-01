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В Котласе пытались вытянуть у женщины компенсацию за гибель сына на СВО

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города Котласа выявили факт мошенничества в особо крупном размере.

Стражи порядка установили, что к местной жительнице 1972 года рождения, потерявшей в ходе специальной военной операции сына, обратилась ее 37-летняя знакомая. Пользуясь эмоциональным состоянием женщины и зная, что она получила специальную выплату, подозреваемая попросила одолжить ей крупную сумму. Деньги якобы потребовались на лечение, покупку вещей и обустройство комнаты детям. В действительности  возвращать долг знакомая не намеревалась.

В течение семи месяцев потерпевшая передала злоумышленнице более 4 миллионов рублей.

Также установлено, что часть полученных денег была потрачена злоумышленницей на иные цели, например, приобретение дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведётся следствие.

Решением суда в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемая частично возместила причиненный потерпевшей ущерб в размере 500 тысяч рублей.

(фото с https://stock.adobe.com

23 июнь 11:47 | : Происшествия

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