В Котласе пытались вытянуть у женщины компенсацию за гибель сына на СВО

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города Котласа выявили факт мошенничества в особо крупном размере.

Стражи порядка установили, что к местной жительнице 1972 года рождения, потерявшей в ходе специальной военной операции сына, обратилась ее 37-летняя знакомая. Пользуясь эмоциональным состоянием женщины и зная, что она получила специальную выплату, подозреваемая попросила одолжить ей крупную сумму. Деньги якобы потребовались на лечение, покупку вещей и обустройство комнаты детям. В действительности возвращать долг знакомая не намеревалась.

В течение семи месяцев потерпевшая передала злоумышленнице более 4 миллионов рублей.

Также установлено, что часть полученных денег была потрачена злоумышленницей на иные цели, например, приобретение дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведётся следствие.

Решением суда в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемая частично возместила причиненный потерпевшей ущерб в размере 500 тысяч рублей.

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