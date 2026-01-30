Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новодвинские полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений

В межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» с заявлением о хищении ювелирных изделий обратилась 49-летняя местная жительница. Украшения хранились в шкатулке и неожиданно исчезли. Стражи порядка выяснили, что накануне в гостях у потерпевшей была компания малознакомых людей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась 24-летняя нигде не работающая жительница Новодвинска. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

По имеющимся данным, о том, что в квартире жительницы Новодвинска хранятся ювелирные изделия, злоумышленнице рассказал знакомый, который ранее бывал у потерпевшей. Девушка якобы случайно познакомились с женщиной и в компании других людей пришла к ней в гости. После распития спиртных напитков хозяйка дома уснула. Выбрав момент, когда никто из гостей за ней не наблюдал, злоумышленница ушла в другую комнату, достала шкатулку, забрала украшения и ушла.

Спустя некоторое время подозреваемая попросила приятеля сдать в ломбард ювелирные изделия, убедив, что украшения принадлежат ей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ведется дознание.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владелице.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой более ответственно относиться к сохранности своего имущества: не приглашайте в гости малознакомых людей и не оставляете без внимания их действия в вашей квартире.

 


 

28 март 16:00 | : Происшествия

Главные новости


Плов моей мечты
Экс-ректору СГМУ Горбатовой приговор оставили без изменений. Мнение журналиста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (343)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20