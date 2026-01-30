Новодвинские полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений

В межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» с заявлением о хищении ювелирных изделий обратилась 49-летняя местная жительница. Украшения хранились в шкатулке и неожиданно исчезли. Стражи порядка выяснили, что накануне в гостях у потерпевшей была компания малознакомых людей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась 24-летняя нигде не работающая жительница Новодвинска. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

По имеющимся данным, о том, что в квартире жительницы Новодвинска хранятся ювелирные изделия, злоумышленнице рассказал знакомый, который ранее бывал у потерпевшей. Девушка якобы случайно познакомились с женщиной и в компании других людей пришла к ней в гости. После распития спиртных напитков хозяйка дома уснула. Выбрав момент, когда никто из гостей за ней не наблюдал, злоумышленница ушла в другую комнату, достала шкатулку, забрала украшения и ушла.

Спустя некоторое время подозреваемая попросила приятеля сдать в ломбард ювелирные изделия, убедив, что украшения принадлежат ей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ведется дознание.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владелице.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой более ответственно относиться к сохранности своего имущества: не приглашайте в гости малознакомых людей и не оставляете без внимания их действия в вашей квартире.



