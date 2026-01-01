В Котласе продавец обокрала свой же ювелирный магазин

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» Архангельской области с заявлением о хищении золотых украшений на сумму порядка 5 миллионов рублей обратилась директор ювелирного магазина, расположенного в городе Котласе. Недостача была выявлена в ходе генеральной ревизии.

Сотрудниками полиции была установлена подозреваемая в совершении преступления – 27-летняя продавец данного магазина.

По имеющейся информации, девушка решила воспользоваться занимаемой должностью и начала похищать ювелирные украшения. Подозреваемая либо снимала с изделий бирки и сдавала их в ломбард, либо при оплате покупателями товара наличными не выдавала им кассовый чек, удаляла данные из базы магазина, а деньги присваивала себе.

Таким образом с января 2023-го по август 2025 года злоумышленница похитила из магазина ювелирные украшения на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемой, обнаружено порядка 70 бирок от похищенных товаров и четыре ювелирных изделия, которые она еще не успела сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.