В Котласе безработная обнесла свою родственницу на солидную сумму

В мае 2025 года в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась 58-летняя местная жительница. По словам женщины, ей стали поступать звонки и смс-сообщения о задолженности по кредиту, хотя северянка займов не оформляла.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась нигде не работающая 30-летняя родственница потерпевшей, которая была вхожа к ней в дом.

По имеющейся информации, находясь в гостях у пенсионерки, злоумышленница установила на свой гаджет приложение микрокредитной организации, а в личные данные внесла номер телефона пожилой родственницы. Затем, улучив момент, когда хозяйка дома за ней не наблюдала, подозреваемая взяла ее телефон и с помощью поступавших смс оформила в приложении кредит на сумму порядка 87 тысяч рублей. Сообщения сразу же удалила.

Денежные средства злоумышленница перевела на банковскую карту пенсионерки, которую ранее попросила дать ей во временное пользование, и потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

(фото с https://www.netall.ru/

29 март 14:15 | : Происшествия

