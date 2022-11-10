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В Каргополе задержаны две мошенницы без стыда и совести

В отделение полиции по Каргопольскому району МО МВД России «Няндомский» с заявлением о хищении денежных средств обратилась 88-летняя местная жительница.

По словам заявительницы, в этот день к ней в дом пришли две женщины, которые представились работниками социальной службы. Под предлогом переписи номеров купюр аферистки похитили у пенсионерки сто тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личности подозреваемых и автомобиль, на котором они передвигались. Информация была оперативно передана всем нарядам и службам полиции.

Вскоре похожий по описанию автомобиль заметили участковые уполномоченные полиции ОП по Каргопольскому району лейтенант полиции Алексей Щулепов и младший лейтенант полиции Виктория Выползова. Они проследовали за подозрительной машиной, передав информацию в отделение полиции. Увидев служебный автомобиль, злоумышленницы попытались скрыться, но вскоре были задержаны участковыми и прибывшими на место сотрудниками уголовного розыска.

В совершении преступления подозреваются две ранее судимые жительницы Вельска и Череповца 1974 и 1989 годов рождения.

В настоящее время задержанные возместили потерпевшей причиненный ущерб, вернув женщине деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

10 декабрь 10:21 | : Происшествия

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