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На окраине Архангельска пьяный черт взорвал гранату

Вчера около полуночи в полицию города Архангельска поступило сообщение о том, что в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода произошел взрыв, в результате чего пострадали люди.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции и иные экстренные службы. Установлено, что двое местных жителей — мужчина и женщина — распивали спиртные напитки возле гаражей, к ним подошел знакомый, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего словесного конфликта пришедший мужчина начал угрожать, что взорвет принесенную с собой гранату, после чего произошел взрыв. 

В результате пострадали три человека, двое из них были доставлены в медицинское учреждение. У предполагаемого зачинщика конфликта — травматическая ампутация правой руки на уровне локтевого сустава, у второго мужчины — множественные ранения разных частей тела. Женщина также получила травмы, но от госпитализации отказалась.

Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В настоящее время опрашиваются потерпевшие и возможные свидетели инцидента, назначены необходимые экспертизы, устанавливается тип взрывного устройства и источник его приобретения.

 

22 июнь 17:33 | : Происшествия

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