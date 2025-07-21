Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Пинежском округе алководитель угрожал полицейскому лютой расправой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч.1 ст.318, ст. 319 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих обязанностей и оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что 1 августа 2025 года вечером обвиняемый, будучи лицом, подвергнутым к административному наказанию с лишением права управления транспортными средствами, управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части дороги в Пинежском районе до момента его остановки сотрудниками ГАИ. В процессе правового разбирательства в служебном автомобиле полиции и в Карпогорской больнице, в которую его доставили для прохождения  освидетельствования на алкогольное опьянение, обвиняемый публично высказал оскорбления, а также угрозы применения насилия в адрес сотрудника полиции и его родственников.  Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 сентябрь 10:37 | : Происшествия

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (244)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20