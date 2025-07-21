В Пинежском округе алководитель угрожал полицейскому лютой расправой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч.1 ст.318, ст. 319 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих обязанностей и оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что 1 августа 2025 года вечером обвиняемый, будучи лицом, подвергнутым к административному наказанию с лишением права управления транспортными средствами, управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части дороги в Пинежском районе до момента его остановки сотрудниками ГАИ. В процессе правового разбирательства в служебном автомобиле полиции и в Карпогорской больнице, в которую его доставили для прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение, обвиняемый публично высказал оскорбления, а также угрозы применения насилия в адрес сотрудника полиции и его родственников. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.