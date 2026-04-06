Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Похотливый северодвинец получил 7 лет строгого режима

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал 50-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья).


Установлено, что после разрыва отношений с 48-летней жительницей г.Северодвинска, обвиняемый пытался вновь наладить общение с ней, однако получив отказ, стал преследовать ее.

 С августа 2024 года по июль 2025 года с целью выяснения отношений, с применением насилия принуждал женщину сеть в автомобиль, затем увозил за город, где удерживал на протяжении нескольких часов, совершив таким образом пять похищений, за что приговором Северодвинского городского суда в ноябре 2025 года был осужден по ч. 1 ст. 126 УК РФ к 3 годам принудительных работ. 

 Судимость мужчину не остановила и уже 17.12.2025 он вновь выследил потерпевшую, проходившую мимо торгового центра на ул. Железнодорожная, где высказывая угрозы убийством, желая убить женщину, напал на нее, повалил на землю и стал душить. Довести свой умысел на убийство до конца он не смог, так как был задержан пришедшими на помощь потерпевшей очевидцами нападения. 

 Ранее обвиняемый выслеживал потерпевшую у ее дома, а однажды в ходе возникшего конфликта мужчина схватил ее за волосы, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, причинив легкий вред здоровью, повредил телефон потерпевшей, бросив его в стену рядом стоящего дома, а также разорвал золотую цепочку на шее женщины.

 Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием  в колонии  строгого режима.

 

22 май 15:20 | : Происшествия

Главные новости


Ах, гостиница моя. Так когда-то жили
Архангельская городская Дума. Время считать деньги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (241)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20