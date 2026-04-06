Типок из Плесецка сколнял совсем юную девушку к нехорошему

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 19-летнего молодого человека виновным по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что осужденный, являясь потребителем наркотических средств, с 20.01.2025 по 17.05.2025 в п. Плесецк неоднократно умышленно склонял знакомую, 2011 г.р. к потреблению наркотических веществ путем уговоров и романтизации самого процесса и эффекта потребления запрещенных веществ.

При этом подсудимый самостоятельно приобретал наркотические вещества, подготавливал их к употреблению, и демонстрировал малолетней процесс потребления на своем примере, после чего малолетняя соглашалась, и употребляла запрещенные вещества.

Подсудимый вину в совершении указанных преступлений не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей, взыскав с виновного причиненный моральный вред в размере 30 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

