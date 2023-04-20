Житель Шенкурска получил 11 лет за вовлечение подростка в наркобизнес

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения 14.02.2023 Вельским районным судом 24-летнего жителя г. Шенкурска по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств), п. «в» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (незаконный сбыт несовершеннолетнему наркотических средств), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

Установлено, что осужденный в один из дней с 01 по 29 февраля 2020 г. в г. Шенкурске предложил своему 17-летнему знакомому употребить наркотическое средство каннабис (марихуана), а когда тот отказался, путем уговоров его к этому склонил. Он же в период с 01 февраля до 31 марта 2020 г. предложил тому же несовершеннолетнему осуществлять незаконный сбыт марихуаны и, получив его согласие, передал последнему 12.06.2020 наркотическое средство массой 1,01 грамма, из которых несовершеннолетний 0,7 грамма сбыл своим знакомым, остальные 0,31 грамма были у него изъяты сотрудниками полиции в тот же день.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений подсудимому назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденного по обвинению в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, чрезмерной суровости наказания, оставлены без удовлетворения.

Несовершеннолетнему, которого осужденный вовлек в незаконный оборот наркотиков, за содеянное в 2021 году назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.