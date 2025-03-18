В Архангельской области студент юридической академии попался на наркотиках

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 22-летнего жителя села Яренск виновным по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что подсудимый, являясь студентом Санкт-Петербургской юридической академии, вернулся домой в с. Яренск Ленского района на новогодние праздники и привез с собой наркотическое средство, которое совместно со школьными друзьями совместно употребил.

После этого будущий юрист в качестве подарка передал своему другу детства часть наркотического вещества, что органами предварительного расследования и судом оценено как незаконный сбыт.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении указанного преступления не признал и указывал на то, что передал часть наркотического вещества не в качестве подарка, а по предварительной договоренности с другом для дальнейшего совместного употребления.

Вместе с тем позиция подсудимого стороной государственного обвинения опровергнута путем допроса свидетелей и исследования письменных материалов дела.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.