В Северодвинске раскаившегося грешника ьудут стараться посадить

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отменено постановление Северодвинского городского суда

от 24.03.2026, которым прекращено уголовное дело в связи с деятельным раскаянием в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого про п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемый, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемой им коммерческой организации таких специалистов, согласился на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп вступить в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах. Для этого подсудимый

с 1 сентября 2023 года по 30 ноября 2024 года незаконно умышленно передал в качестве коммерческого подкупа за вышеуказанные действия, в том числе заведомо незаконные, деньги в общей сумме 88 тыс. рублей, то есть в значительном размере.

Северодвинский городской суд постановлением от 24.03.2026 уголовное дело в отношении обвиняемого прекратил в связи с деятельным раскаянием, указав, что лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления.

Государственный обвинитель не согласился с этим постановлением, мотивируя тем, что дача генеральным директором показаний об обстоятельствах коммерческого подкупа, а также его явка с повинной носили вынужденный характер, поскольку правоохранительные органы уже располагали информацией о наличии в его действиях признаков данного преступления.

Суд апелляционной инстанцией согласился с доводами апелляционного представления, постановление суда первой инстанции отменил, направив уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.