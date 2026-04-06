В Северодвинске раскаившегося грешника ьудут стараться посадить

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отменено постановление Северодвинского городского суда
 от 24.03.2026, которым прекращено уголовное дело в связи с деятельным раскаянием в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого про п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемый, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемой им коммерческой организации таких специалистов, согласился на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп вступить в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах. Для этого подсудимый
 с 1 сентября 2023 года по 30 ноября 2024 года незаконно умышленно передал в качестве коммерческого подкупа за вышеуказанные действия, в том числе заведомо незаконные, деньги в общей сумме 88 тыс. рублей, то есть в значительном размере.

Северодвинский городской суд постановлением от 24.03.2026 уголовное дело в отношении обвиняемого прекратил в связи с деятельным раскаянием, указав, что лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления. 

Государственный обвинитель не согласился с этим постановлением, мотивируя тем, что дача генеральным директором показаний об обстоятельствах коммерческого подкупа, а также его явка с повинной носили вынужденный характер, поскольку правоохранительные органы уже располагали информацией о наличии в его действиях признаков данного преступления.

Суд апелляционной инстанцией согласился с доводами апелляционного представления, постановление суда первой инстанции отменил, направив уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.

 

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20