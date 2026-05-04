Жительница Поморья заплатила за равнодушие к своим детям

 Жительнице Архангельской области грозит судимость за уклонение от уплаты алиментов. Уголовное дело в отношении неё уже передано в суд. 

            С 2023 года жительница Виноградовского района обязана выплачивать четверть своего дохода на содержание дочери, которая проживает с отцом. Однако 36-летняя женщина не имея медицинских противопоказаний для трудоустройства, нигде не работает, на учёте в Центре занятости не состоит. Перебиваясь случайными заработками, она лишь изредка перечисляет незначительные суммы на содержание ребёнка, игнорируя свои родительские обязанности.  

            Учитывая отсутствие официального дохода, задолженность по алиментам была рассчитана исходя из средней заработной платы по России.  В результате долг матери уже превысил 500 тысяч рублей. Несмотря на административное наказание в виде 40 часов обязательных работ, женщина не изменила своего поведения. В связи с этим дознавателем ОСП по Виноградовскому райну было  возбуждено и расследовано уголовное дело по статье об уклонении от уплаты алиментов, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

            Ранее эта женщина уже была осуждена за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Отказываясь выполнить законные требования судебного пристава по ОУПДС, осуществляющего принудительный привод, она в нецензурной форме оскорбила и несколько раз ударила представителя власти.

            Суд признал гражданку виновной по статьям ст. 318 и 319 УК РФ,  назначив наказание в виде уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Этот штраф был оплачен, но, к сожалению, не изменил отношение должницы к своим обязанностям как матери.

            Помните, что безразличие к собственным детям не останется безнаказанным. Уклонение от уплаты алиментов  - это нарушение закона, которое приводит к серьёзным последствиям. 

21 май 09:01 | : Происшествия

