Нерадивая мать с юга Архангельской области погасила полумиллионный долг по алиментам

По решению суда жительница Ленского района Архангельской области должна ежемесячно выплачивать на содержание дочери, находящейся под опекой бабушки, 1/5 долю прожиточного минимума. Хотя эта обязанность возникла ещё несколько лет назад, женщина уклонялась от уплаты алиментов, не работала и мер к трудоустройству не предпринимала. Лишь изредка ребёнок получал от матери мизерные суммы — от 500 до 3000 рублей. В результате, накопился долг в размере 460 тысяч рублей.

            В сентябре 2025 года нерадивая мать была принудительно доставлена в отделение судебных приставов по Ленскому району, где в отношении  неё составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 30 часов обязательных работ.

            Сотрудник органа принудительного исполнения предупредил должницу, что, если она не примет меры к погашению долга, ей будет грозить уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

             Перспектива получить судимость и связанные с этим негативные последствия заставили женщину вспомнить о материнских обязанностях. За два месяца она погасили долг по алиментам в полном объёме. Денежные средства в размере 460 тысяч рублей перечислены взыскателю.

                        

17 октябрь 09:18 | : Происшествия

