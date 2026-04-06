Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два юных террориста из Котласа объявили войну камерам наблюдения

Северный флотский военный суд  согласился с позицией государственного обвинения и признал 19-летнего и 16-летнего жителей г. Котласа  в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 2 ст. 214 УК РФ – (вандализм, то есть порча имущества в общественных местах, совершенная группой лиц, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды).

Установлено, что осужденные в 2024-2025 годах являлись участниками организации, включенной в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

В ночь с 10 на 11 января 2025 г. в рамках осуществления одной из акций этой террористической организации, реализуя ее идеологические установки, обвиняемые поочередно вывели из строя 7 камер видеонаблюдения, размещенных на жилых домах и охотничьем магазине г. Котласа.

Несовершеннолетний виновный вступил в данную организацию и принял участие в указанной акции по предложению более старшего сообщника в силу сложившихся между ними дружеских отношений.

В этой связи действия совершеннолетнего виновного по вербовке подростка дополнительно квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение одного из преступлений, предусмотренных ст. 205.5 УК РФ) и п. «а», «б», «г» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

За содеянное суд по совокупности преступлений приговорил виновных:

- взрослого – к 15 годам лишения свободы с отбыванием   первых двух лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год;

- несовершеннолетнего – к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговором также конфискованы мобильные телефоны виновных, использованные ими при совершении преступлений. 

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности  РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил.

19 май 16:55 | : Происшествия

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (186)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20