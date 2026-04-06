Два юных террориста из Котласа объявили войну камерам наблюдения

Северный флотский военный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 19-летнего и 16-летнего жителей г. Котласа в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 2 ст. 214 УК РФ – (вандализм, то есть порча имущества в общественных местах, совершенная группой лиц, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды).

Установлено, что осужденные в 2024-2025 годах являлись участниками организации, включенной в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

В ночь с 10 на 11 января 2025 г. в рамках осуществления одной из акций этой террористической организации, реализуя ее идеологические установки, обвиняемые поочередно вывели из строя 7 камер видеонаблюдения, размещенных на жилых домах и охотничьем магазине г. Котласа.

Несовершеннолетний виновный вступил в данную организацию и принял участие в указанной акции по предложению более старшего сообщника в силу сложившихся между ними дружеских отношений.

В этой связи действия совершеннолетнего виновного по вербовке подростка дополнительно квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение одного из преступлений, предусмотренных ст. 205.5 УК РФ) и п. «а», «б», «г» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

За содеянное суд по совокупности преступлений приговорил виновных:

- взрослого – к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год;

- несовершеннолетнего – к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговором также конфискованы мобильные телефоны виновных, использованные ими при совершении преступлений.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил.