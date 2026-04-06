В Архангельской области потеряли 1200 домашних питомцев за 2025 год

Печальная статистика:

Всего пропало в 2025 году: 1 274 животных

Собаки: 399 (31,3%)

(31,3%) Кошки: 875 (68,7%)

(68,7%) Рост к 2024 году: +8,0%

Место в общероссийском рейтинге по числу пропаж: 48-е из 85 регионов

Архангельская область демонстрирует классический «северо-русский кошачий» профиль — один из самых устойчивых региональных паттернов в стране. По доле кошек среди пропаж (68,7%) область занимает 14-е место в России, и её ближайшие соседи по этому показателю — Карелия (66,8%), Коми (66,3%), Вологодская область (67,2%), Кировская область (69,0%) — образуют единый кластер европейского Севера.

У Поморья 15-е место в России по динамике. 14 регионов выросли сильнее, 65 — слабее.

Комментарий зоопсихолога Pet911, кинолога Алексея Громова

Северный климат жёстко формирует поведенческий профиль кошки: на Севере она в подавляющем большинстве случаев чисто домашняя, на свободный выгул её отпускают редко. Поэтому единственный реалистичный сценарий пропажи — это окно или балкон в многоквартирном доме. Архангельск и Северодвинск — это два крупных портово-промышленных города с плотной советской застройкой, типичными пятиэтажками и девятиэтажками, и именно эта застройка генерирует основной поток кошачьих обращений в сервис. Кошка, оказавшаяся снаружи, на Севере дезориентируется быстрее, чем в средней полосе: снег скрадывает запаховые ориентиры, а низкая температура форсирует поиск укрытия — кошки уходят в подвалы и теплотрассы, и найти их там практически невозможно.

Низкая доля собак — это не следствие того, что собак на Севере мало или их меньше теряют. Их теряют. Но северная собака — это, как правило, рабочая собака: охотничья лайка, ездовая, иногда — крупная сторожевая на участке. У этих пород есть встроенная биологическая способность к самостоятельной навигации на больших расстояниях, и значительная часть «уходов» в Архангельской области не доходит до публичного объявления о пропаже: собака возвращается сама через сутки-двое, или её приводят соседи, которые её узнают, или находят знакомые охотники. У владельцев охотничьих пород на Севере исторически другое отношение к временному отсутствию собаки — это часть рабочего цикла, а не сигнал тревоги. Поэтому в статистике пропаж собаки представлены непропорционально мало по сравнению с реальной долей собачьих владельцев в области.

Практический вывод для архангельских владельцев простой и хорошо ложится на местный климат. Для кошки в многоквартирном доме критичен фиксатор на окне — кошка, привлечённая голубями или просто запахами улицы, оказывается на карнизе быстрее, чем хозяин это замечает. Для собаки — обязательный адресник плюс чип, особенно для охотничьих пород: даже если у владельца есть привычка спокойно ждать возвращения, идентификация резко увеличивает шансы возврата в тех случаях, когда собака уходит дальше обычного маршрута и её находят люди из соседнего района или посёлка.