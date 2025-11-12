Архангельская область в Арктической зоне скатилась по богатым в самый низ

По данным РИА «Новости» Архангельская область среди резидентов Арктической зоны находится на втором месте с конца по доле высокооплачиваемых работников (29 место по стране в целом, 3.7%). Ниже нас только Карелия (33 место, 3.2%). Прямо скажем, небольшое утешение…

Первое же место по доле высокооплачиваемых работников в Арктике занимает Чукотский автономный округ, где заработную плату свыше 200 тысяч рублей на крупных и средних предприятиях получают 36,5% сотрудников. Диапазон зарплат в регионе – от 112 тысяч до 268 тысяч рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ — на третьей строчке национального рейтинга. Здесь доля высокооплачиваемых работников составляет 24,7%, типичный диапазон зарплат — 95-198 тысяч рублей.

В лидеры общероссийского списка также попал Ненецкий автономный округ — у него пятое место в рейтинге и показатель 17,1%, типичные зарплаты здесь составляют от 76 тысяч до 168 тысяч рублей.

Субъекты АЗРФ в целом оказались в верхней части национального рейтинга — сразу восемь регионов вошли в топ-20:

▪Республика Саха: 14,3%, седьмое место

▪ХМАО: 12,2%, девятое место

▪Мурманская область: 10,5%, 11-е место

▪Красноярский край: 8,1%, 15-е место

▪Республика Коми: 6%, 19-е место.

Отметим, что ключевые причины высоких зарплат в регионах-лидерах — доминирование сырьевого сектора на рынке труда, северные надбавки и компенсации, а также жесткая конкуренция за кадры.

Однако вспомним, какая погода в Якутии, на Ямале и Чукотке… да ну такие деньги в ж!