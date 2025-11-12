Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область в Арктической зоне скатилась по богатым в самый низ

По данным РИА «Новости» Архангельская область среди резидентов Арктической зоны находится на втором месте с конца  по доле высокооплачиваемых работников (29 место по стране в целом, 3.7%). Ниже нас только Карелия (33 место, 3.2%). Прямо скажем, небольшое утешение…

Первое же место по доле высокооплачиваемых работников в Арктике занимает Чукотский автономный округ, где заработную плату свыше 200 тысяч рублей на крупных и средних предприятиях получают 36,5% сотрудников. Диапазон зарплат в регионе – от 112 тысяч до 268 тысяч рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ — на третьей строчке национального рейтинга. Здесь доля высокооплачиваемых работников составляет 24,7%, типичный диапазон зарплат — 95-198 тысяч рублей.

В лидеры общероссийского списка также попал Ненецкий автономный округ — у него пятое место в рейтинге и показатель 17,1%, типичные зарплаты здесь составляют от 76 тысяч до 168 тысяч рублей.

Субъекты АЗРФ в целом оказались в верхней части национального рейтинга — сразу восемь регионов вошли в топ-20:

▪Республика Саха: 14,3%, седьмое место

▪ХМАО: 12,2%, девятое место

▪Мурманская область: 10,5%, 11-е место

▪Красноярский край: 8,1%, 15-е место

▪Республика Коми: 6%, 19-е место.

Отметим, что ключевые причины высоких зарплат в регионах-лидерах — доминирование сырьевого сектора на рынке труда, северные надбавки и компенсации, а также жесткая конкуренция за кадры.

Однако вспомним, какая погода в Якутии, на Ямале и Чукотке… да ну такие деньги в ж!

16 ноябрь 11:45 | : Экономика

Главные новости


Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры
Последний архангельский вагон может исчезнуть

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (203)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20