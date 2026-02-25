Пострадавшим в ДТП на трассе М-8 детям компенсируют моральный ущерб

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению матери троих малолетних детей, пострадавших в результате ДТП. 

Установлено, что 19.07.2025 в вечернее время на автомобильной дороге М8 «Холмогоры» в Приморском муниципальном округе произошло столкновение автомобилей «Great Wall» и «Lada Xray», на заднем пассажирском ряду которого в детских креслах находилось трое мальчиков. 

В результате ДТП несовершеннолетнему, 2014 года рождения, причинен вред здоровью средней тяжести, несовершеннолетнему, 2012 года рождения, –  легкий вред здоровью, а несовершеннолетнему, 2020 года рождения, – ушибы.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью ребенка, водитель автомобиля   «Great Wall»  привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

В целях защиты прав детей прокурор обратился в суд о взыскании с виновника ДТП морального вреда, причиненного несовершеннолетним. 

Решением суда исковые требования удовлетворены, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 300 тысяч рублей.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.


04 май 11:34 | : Происшествия

