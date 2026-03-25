Архангелогородец получил 7 лет за кровавую ночь на ул. Осипенко

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступление против личности 39-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 15 июня 2025 года ночью в квартире дома на улице П. Осипенко в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес несколько ударов ножом в шею и грудную клетку 47-летнего знакомого. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе допросов фигурант пояснил следователю, что дома у сожительницы в очередной раз застал потерпевшего. В процессе выяснения отношений и потасовки, на почве ревности, ударил мужчину ножом, после чего покинул квартиру.

Приговором Ломоносовского суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.