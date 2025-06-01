Несостоявшийся убийца из поселка Самодед получил 7 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 62-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 28 января 2025 года днем в квартире дома в поселке Самодед Плесецкого района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил два ножевых ранения 59-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Мужчина его оскорбил, поэтому он ударил его ножом. В ходе судебного заседания он также признал свою вину частично.

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.