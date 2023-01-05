Несостоявшийся убийца из Архангельска проведет 7 с половиной лет в колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности 40-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием и судом установлено, что 24 августа 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Николая Островского в городе Архангельске, на почве личной неприязни к 59-летнему отцу угрожал тому убийством, демонстрируя нож и имитируя нанесение им ударов. За потерпевшего заступился его друг, которому осужденный причинил не менее трех ножевых ранений в область груди и живота. Благодаря активному сопротивлению пострадавшего, которому удалось покинуть квартиру, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что тот отказался его в нетрезвом состоянии пускать в квартиру. Сначала он применил физическую силу к главе семьи, а потом ударил его друга.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.