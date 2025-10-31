Вверх
Житель Вельска дважды ткнул ножом даму свою пассию. Приговор вынесен

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Вельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 21 сентября 2025 года по месту жительства в городе Вельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе бытового конфликта, нанес два удара кухонным ножом по телу 41-летней сожительнице. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива. 

Приговором Вельского районного суда фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

23 декабрь 13:52 | : Происшествия

