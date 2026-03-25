Архангельские оперативники задержали лихого водителя скутера

25 апреля в отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Никольском.

По предварительной информации, около 14 часов неустановленный водитель, управляя скутером, двигаясь со стороны улицы Терехина в сторону улицы Маяковского, допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадал 12-летний мальчик и 42-летняя женщина. Ребенок получил перелом грудного позвонка и был госпитализирован, архангелогородке медицинская помощь оказана на месте.

Ориентировка на разыскиваемое транспортное средство поступила всем наружным службам полиции, видео ДТП также было размещено в средствах массовой информации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий при помощи камер видеонаблюдения систем «Безопасный город» и «Безопасный двор» сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний житель Соломбальского округа. Мужчина пояснил, что покинул место аварии, так как очень испугался.

В отношении задержанного составлено 4 административных протокола, в том числе по части 2 статье 12.24 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и по статье 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Скутер изъят и помещен на специализированную стоянку.