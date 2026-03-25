Два юных балбеса из Красноборского района угнали автомобиль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 29 марта 2026 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору с 13-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, угнали автомобиль местной жительницы, воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, и совершили поездку на чужой машине.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

