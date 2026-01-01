Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юнец из Пинеги угнал чужой автомобиль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2025 года несовершеннолетний подозреваемый, действуя по предварительному сговору с малолетним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, неоднократно проникали в гараж в деревне Воепала Пинежского района и производили ремонт автомобиля с целью его последующего угона. В продолжение преступного умысла подозреваемый совершил поездку на чужой машине и оставил ее на дороге, так как у транспортного средства заглох двигатель.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району регионального следственного управления СКР. 

(фото с https://altai-krai.sledcom.ru

23 январь 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (240)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20