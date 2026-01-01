Юнец из Пинеги угнал чужой автомобиль

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2025 года несовершеннолетний подозреваемый, действуя по предварительному сговору с малолетним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, неоднократно проникали в гараж в деревне Воепала Пинежского района и производили ремонт автомобиля с целью его последующего угона. В продолжение преступного умысла подозреваемый совершил поездку на чужой машине и оставил ее на дороге, так как у транспортного средства заглох двигатель.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району регионального следственного управления СКР.

(фото с https://altai-krai.sledcom.ru)