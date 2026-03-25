Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На дороге в Холмогорах "УАЗ" убил своего водителя

Утром 21 апреля в ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 21 километре автодороги «Двинской-Макары-Часовня-Пиньгиша».

По предварительной информации, в ночное время водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», двигаясь по грунтовой дороге со стороны поселка Двинской в поселок Пиньгиша, на повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Так как мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, от удара его выбросило из машины, после чего «УАЗ» перевернулся и придавил водителя.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что погибший не имел права управления транспортными средствами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

22 апрель 12:11 | : Происшествия

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (293)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20