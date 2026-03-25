На дороге в Холмогорах "УАЗ" убил своего водителя

Утром 21 апреля в ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 21 километре автодороги «Двинской-Макары-Часовня-Пиньгиша».

По предварительной информации, в ночное время водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», двигаясь по грунтовой дороге со стороны поселка Двинской в поселок Пиньгиша, на повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Так как мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, от удара его выбросило из машины, после чего «УАЗ» перевернулся и придавил водителя.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что погибший не имел права управления транспортными средствами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.