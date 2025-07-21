В Приморском округе в ДТП погиб молодой человек

Днем 18 сентября в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 56 км автодороги «Архангельск – Белогорский - Пинега – Кимжа - Мезень».

По предварительной информации, водитель 2004 года, управляя автомобилем MITSUBISHI, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (стойку с информационной табличкой) с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.